Мужская сборная Украины по биатлону назвала состав на спринт Кубка мира

Сборная Украины по биатлону назвала состав на второй личный старт сезона - мужскую спринтерскую гонку на Кубке мира в Контиолахти.

Мужской спринт станет вторым личным стартом сезона после короткой индивидуальной гонки.

Состав Украины претерпел одно изменение. Вместо Артема Тищенко участие в спринте примет Богдан Цымбал, который в Контиолахти бежал только мужскую эстафету.

Состав Украины на мужской спринт Кубка мира по биатлону в Контиолахти:

Виталий Мандзин

Дмитрий Пидручный

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Антон Дудченко

Богдан Цымбал

Мужской спринт состоится в пятницу, 6 декабря, в 17:20 по киевскому времени.