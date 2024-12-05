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Мужская сборная Украины по биатлону назвала состав на спринт Кубка мира

Биатлон
Обновлено

Произошли небольшие изменения после индивидуальной гонки

Мужская сборная Украины по биатлону назвала состав на спринт Кубка мира

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Украины по биатлону назвала состав на второй личный старт сезона - мужскую спринтерскую гонку на Кубке мира в Контиолахти.

Мужской спринт станет вторым личным стартом сезона после короткой индивидуальной гонки.

Состав Украины претерпел одно изменение. Вместо Артема Тищенко участие в спринте примет Богдан Цымбал, который в Контиолахти бежал только мужскую эстафету.

Состав Украины на мужской спринт Кубка мира по биатлону в Контиолахти:

  • Виталий Мандзин
  • Дмитрий Пидручный
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  • Антон Дудченко
  • Богдан Цымбал

Мужской спринт состоится в пятницу, 6 декабря, в 17:20 по киевскому времени.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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