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Мужская сборная Украины по биатлону назвала состав на спринт Кубка мира
Произошли небольшие изменения после индивидуальной гонки
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины по биатлону назвала состав на второй личный старт сезона - мужскую спринтерскую гонку на Кубке мира в Контиолахти.
Мужской спринт станет вторым личным стартом сезона после короткой индивидуальной гонки.
Состав Украины претерпел одно изменение. Вместо Артема Тищенко участие в спринте примет Богдан Цымбал, который в Контиолахти бежал только мужскую эстафету.
Состав Украины на мужской спринт Кубка мира по биатлону в Контиолахти:
- Виталий Мандзин
- Дмитрий Пидручный
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- Антон Дудченко
- Богдан Цымбал
Мужской спринт состоится в пятницу, 6 декабря, в 17:20 по киевскому времени.
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