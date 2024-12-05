Йоханнес Бё: Хочу стать самым титулованным биатлонистом

Пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё рассказал о своей цели в биатлоне.

"Да, я по-прежнему нацелен на победу в общем зачёте Кубка мира. Пять титулов − это отличный результат, но в новом сезоне я хочу снова испытать свои силы. Моя следующая цель − шесть побед, как у Бьорндалена. Я хочу стать самым титулованным биатлонистом, и эта мысль продолжает мотивировать меня двигаться вперёд", — приводит слова Бё официальный сайт Международного союза биатлонистов.

31-летний Йоханнес Бё — пятикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте. На счету завершившего карьеру Уле-Эйнара Бьорндалена восемь золотых медалей Олимпийских игр, 20 побед на чемпионатах мира и шесть "Больших хрустальных глобусов".