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Йоханнес Бё: Хочу стать самым титулованным биатлонистом

Биатлон

Норвежец намерен одержать шесть побед в новом сезоне

Йоханнес Бё: Хочу стать самым титулованным биатлонистом

instagram.com/ibu_biathlonworld

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё рассказал о своей цели в биатлоне.

"Да, я по-прежнему нацелен на победу в общем зачёте Кубка мира. Пять титулов − это отличный результат, но в новом сезоне я хочу снова испытать свои силы. Моя следующая цель − шесть побед, как у Бьорндалена. Я хочу стать самым титулованным биатлонистом, и эта мысль продолжает мотивировать меня двигаться вперёд", — приводит слова Бё официальный сайт Международного союза биатлонистов.

31-летний Йоханнес Бё — пятикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте. На счету завершившего карьеру Уле-Эйнара Бьорндалена восемь золотых медалей Олимпийских игр, 20 побед на чемпионатах мира и шесть "Больших хрустальных глобусов".

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