Кубок IBU. Петренко вышла на старт спринта в Гейло, Стеблина – лучшая среди украинок

Сегодня, 6 декабря, в норвежском Гейло в рамках второго этапа Кубка IBU сезона 2024/2025 состоялась спринтерская гонка у девушек.

Победу в забеге с двумя огневыми рубежами одержала представительница Франции Паула Боте, вторая позиция в немке Марлен Фихтнер, а ТОП-3 замкнула шведка Джоана Скотхайм.

Что касается украинок, то лучшей из наших стала Лилия Стеблина, которая с двумя промахами в итоге финишировала на 35 месте. Впервые в этом сезоне гонку пробежала Ирина Петренко (Варвинец), однако даже с чистой стрельбой высоко наша спортсменка не оказалась.

Кубок IBU. Гейло. Спринт. Женщины

1. Паула Боте (0+0)

2. Марлен Фихтнер (0+0) +31,4

3. Джоанна Скоттхайм (0+1) +36,9

...

35. Лилия Стеблина (0+2) +3:02,0

37. Ксения Приходько (0+0) +3:03,2

40. Ирина Петренко (0+0) +3:11,7

67. Дарья Чалик (3+2) +4:03,6

73. Надежда Белкина (3+1) +4:22,9