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Кубок IBU. Петренко вышла на старт спринта в Гейло, Стеблина – лучшая среди украинок
Результаты женского спринта
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 6 декабря, в норвежском Гейло в рамках второго этапа Кубка IBU сезона 2024/2025 состоялась спринтерская гонка у девушек.
Победу в забеге с двумя огневыми рубежами одержала представительница Франции Паула Боте, вторая позиция в немке Марлен Фихтнер, а ТОП-3 замкнула шведка Джоана Скотхайм.
Что касается украинок, то лучшей из наших стала Лилия Стеблина, которая с двумя промахами в итоге финишировала на 35 месте. Впервые в этом сезоне гонку пробежала Ирина Петренко (Варвинец), однако даже с чистой стрельбой высоко наша спортсменка не оказалась.
Кубок IBU. Гейло. Спринт. Женщины
1. Паула Боте (0+0)
2. Марлен Фихтнер (0+0) +31,4
3. Джоанна Скоттхайм (0+1) +36,9
...
35. Лилия Стеблина (0+2) +3:02,0
37. Ксения Приходько (0+0) +3:03,2
40. Ирина Петренко (0+0) +3:11,7
67. Дарья Чалик (3+2) +4:03,6
73. Надежда Белкина (3+1) +4:22,9
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