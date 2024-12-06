Исторический день: Мандзин выйдет на спринт в Контиолахти в синей майке лидера

Сегодня, 6 декабря, в финском Контиолахти в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 состоится спринтерская гонка у мужчин.

Заявка украинской команды

Под 41-м стартовым номером в гонку отправится наш соотечественник Виталий Мандзин. Однако его комбинезон будет отличаться от большинства биатлонистов. Украинец выступит в синей майке лидера Общего зачета.

Синяя майка была введена в 2020 году, ее одевают биатлонисты, которые в Общем зачете идут лидерами среди спортсменов младше 23 лет. В частности, ранее в ней выходили Стурла Лагрейд, Томазо Джакомель, среди девушек – шведка Эльвира Эберг.

На данный момент в активе Виталия 55 очков, безапелляционный лидер в возрастной категории U-23. Вторым идет американец Кэмбелл Райт (13), а ТОП-3 замыкает поляк Ян Гунка (3).

Представитель Украины впервые в истории наденет синюю майку лидера.