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Два украинских биатлониста финишировали в топ-15 мужского спринта на Кубке мира
Отличные результаты демонстрируют наши спортсмены
biathlon.com.ua
В пятницу, 6 декабря состоялась спринтерская гонка в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону Контиолахти.
Украину на спринте представляли четыре биатлониста - Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Виталий Мандзин.
Первым из украинцев стартовал Дмитрий Пидручный, который получил один штрафной круг на первом огневом рубеже и дважды ошибся на втором и в итоге оказался на 52-м месте.
Виталий Мандзин прекрасно стартовал и после второй "чистой" финишировал на 14-й строчке.
Артем Дудченко "чисто" прошел два огневых рубежа и стал 15-м в гонке.
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Последним из представителей Украины стартовал Богдан Цымбал, который завершил гонку на 70-м месте.
Кубок мира. Контиолахти. Спринт - мужчины
1. Эмильен Жаклен (Франция, 0+0) 23:03.1
2. Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+1) +18.9
3. Филипп Наврат (Германия, 0+0) +25.1
4. Кэмпбелл Райт (США, 0+0) +29.1
5. Йоханнес Бё (Норвегия, 2+0) +51.0
6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия, 0+1) +54.7
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14. Виталий Мандзин (Украина, 0+0) +1:12.7
15. Антон Дудченко (Украина, 0+0) +1:14.7
53. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+2) +2:12.5
70. Богдан Цымбал (Украина, 1+1) +2:58.6
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