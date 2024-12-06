Два украинских биатлониста финишировали в топ-15 мужского спринта на Кубке мира

В пятницу, 6 декабря состоялась спринтерская гонка в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону Контиолахти.

Украину на спринте представляли четыре биатлониста - Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Виталий Мандзин.

Первым из украинцев стартовал Дмитрий Пидручный, который получил один штрафной круг на первом огневом рубеже и дважды ошибся на втором и в итоге оказался на 52-м месте.

Виталий Мандзин прекрасно стартовал и после второй "чистой" финишировал на 14-й строчке.

Артем Дудченко "чисто" прошел два огневых рубежа и стал 15-м в гонке.

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Последним из представителей Украины стартовал Богдан Цымбал, который завершил гонку на 70-м месте.

Кубок мира. Контиолахти. Спринт - мужчины

1. Эмильен Жаклен (Франция, 0+0) 23:03.1

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+1) +18.9

3. Филипп Наврат (Германия, 0+0) +25.1

4. Кэмпбелл Райт (США, 0+0) +29.1

5. Йоханнес Бё (Норвегия, 2+0) +51.0

6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия, 0+1) +54.7

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14. Виталий Мандзин (Украина, 0+0) +1:12.7

15. Антон Дудченко (Украина, 0+0) +1:14.7

53. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+2) +2:12.5

70. Богдан Цымбал (Украина, 1+1) +2:58.6