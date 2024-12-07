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Пидручный прокомментировал неудачное выступление в спринте Контиолахти

Биатлон

Надо больше работать над стрельбой

Пидручный прокомментировал неудачное выступление в спринте Контиолахти

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал свое выступление в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Конечно, нет, не доволен. Если говорить о беге на трассе, то думаю, что им еще могу быть доволен. Я думаю, что довольно хорошо себя там чувствовал. Надо будет посмотреть анализ, что и как происходило. Чувствовал себя хорошо.

К сожалению, не справился со стрельбой лежа. Допустил ошибку такую, которую можно было не допускать. Относительно стойки, к сожалению, попал в сильный порыв, тяжелые были погодные условия. К сожалению, не справился с ними. Эти два круга были действительно лишними для того, чтобы показать хороший результат по финишу.

Пока не говорил с тренерами, но там была моя ошибка. Немножко рано нажал. Думаю, что близкий был промах, который можно было не делать" – сказал Дмитрий.

Напомним, что два украинских биатлониста финишировали в ТОП-15 мужского спринта на Кубке мира.

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Дмитрий Пидручный
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