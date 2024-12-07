Кубок IBU. Ни одна из украинок не сумела финишировать в гонке преследования в Гейло

Сегодня, 7 декабря, в норвежском Гейло в рамках второго этапа Кубка IBU сезона 2024/2025 состоялась гонка преследования у девушек.

Победу в забеге с четырьмя огневыми рубежами одержала представительница Германии Марлен Фихтнер, вторая позиция у биатлонистки из Франции Хлое Шевалье, а ТОП-3 замкнула ее соотечественница Паула Боте.

Что касается украинок, то ни одна из наших двух биатлонисток не смогла финишировать. После неудачных огневых рубежей Лилию Стеблину и Ксению Приходько сняли с дистанции как круговых.

Кубок IBU. Гейло. Женщины. Преследование

1. Марлен Фихтнер (0+0+0+0)

2. Хлое Шевалье (0+0+1+1) +24.5

3. Паула Боте (2+0+1+0) +35.2

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LAP - Лилия Стеблина (3+3+1...)

LAP - Ксения Приходько (4+0...)

DNS – Ирина Петренко