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Дудченко: Хотим вернуть квоту, чтобы на следующий сезон иметь больше людей

Биатлон
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Прекрасная цель

Дудченко: Хотим вернуть квоту, чтобы на следующий сезон иметь больше людей

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский биатлонист Антон Дудченко прокомментировал неплохой результат (15 место) в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира в Котниолахти. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Стрельбой полностью доволен, без штрафных кругов. Считаю стрельбу идеальной. Что касается хода, не знаю по анализу, но по ощущениям было легче, чем в индивидуальной гонке, я мог больше терпеть. Надеюсь, что с каждой гонкой смогу прибавлять в скорости на дистанции.

Две секунды между мной и Мандзином? Считаю, что это хорошо, потому что мы набираем в Кубке наций, все хотим вернуть квоту, чтобы на следующий сезон больше людей могли бы попасть как на подготовку к сезону, так и больше людей могли выступать на международных соревнованиях. Радуемся друг за другу, когда кто-то показывает хороший результат.

Ветер был регулярный, но иногда – да, поддувало сильнее. Я, наверное, не попал в этот порыв, потому что не чувствовал. Да, стрелял не достаточно быстро, но доволен качеством" – сказал Антон.

Напомним, что ранее Пидручный прокомментировал провал в спринте.

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Антон Дудченко
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