Мандзин – о спринте Контиолахти: Довольный, это тот результат, на который рассчитывал

Украинский биатлонист Виталий Мандзин прокомментировал результаты спринта на первом этапе Кубка мира сезона 2024/2025 в Контиолахти. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Доволен, что удалось стрельнуть ноль промахов и показать чистую стрельбу. В принципе, где-то на это и рассчитывал, что в спринте хороший результат может быть только с чистой стрельбой или с одним промахом.

Говорили, что я ухожу лидером. Понимал, что по факту с меня начинается гонка. Это возможно будет сказано неправильно, но я о том, что все лидеры стартуют во второй половине гонки. Понимал, что дальше напряжение будет только расти и увеличиваться конкуренция. Понимал, что лидерство временное и нужно работать на будущий результат.

На дистанции – откровенно говоря, пытался работать на максимум на каждом отрезке трассы. Довольный, это тот результат, на который рассчитывал. В конце тяжело терпелось на самом деле, потому что понимал: надо работать просто до конца, ведь результат может быть неплохим. Доволен гонкой, это то, на что я готов" – сказал Мандзин.