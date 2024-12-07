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Мандзин – о спринте Контиолахти: Довольный, это тот результат, на который рассчитывал

Биатлон
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Прекрасное выступление

Мандзин – о спринте Контиолахти: Довольный, это тот результат, на который рассчитывал

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский биатлонист Виталий Мандзин прокомментировал результаты спринта на первом этапе Кубка мира сезона 2024/2025 в Контиолахти. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Доволен, что удалось стрельнуть ноль промахов и показать чистую стрельбу. В принципе, где-то на это и рассчитывал, что в спринте хороший результат может быть только с чистой стрельбой или с одним промахом.

Говорили, что я ухожу лидером. Понимал, что по факту с меня начинается гонка. Это возможно будет сказано неправильно, но я о том, что все лидеры стартуют во второй половине гонки. Понимал, что дальше напряжение будет только расти и увеличиваться конкуренция. Понимал, что лидерство временное и нужно работать на будущий результат.

На дистанции – откровенно говоря, пытался работать на максимум на каждом отрезке трассы. Довольный, это тот результат, на который рассчитывал. В конце тяжело терпелось на самом деле, потому что понимал: надо работать просто до конца, ведь результат может быть неплохим. Доволен гонкой, это то, на что я готов" – сказал Мандзин.

Напомним, что ранее Пидручный прокомментировал результаты спринта.

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