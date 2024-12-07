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Джима – лучшая среди украинок в гонке этапа КМ по биатлону

Биатлон

Но в целом результаты неутешительны

Джима – лучшая среди украинок в гонке этапа КМ по биатлону

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Юлия Джима – 26-я в женском спринте на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти. Это самый лучший результат среди украинок в гонке.

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В зачетную зону также попала Кристина Дмитренко. Еще одна соотечественница спортсменок – Елена Городна – не смогла удержать позицию в топ-40. Напомним, что на старт в женском спринте вышли пять украинок.

Юлия Джима дебютировала на этапах Кубка мира 12 лет назад. Всего в активе киевлянки 24 подиума (4 золота, 10 серебряных наград, 10 бронз).

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Юлия Джима Кристина Дмитренко Елена Городна
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Симченко
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