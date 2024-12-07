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Джима – лучшая среди украинок в гонке этапа КМ по биатлону
Но в целом результаты неутешительны
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Юлия Джима – 26-я в женском спринте на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти. Это самый лучший результат среди украинок в гонке.
В зачетную зону также попала Кристина Дмитренко. Еще одна соотечественница спортсменок – Елена Городна – не смогла удержать позицию в топ-40. Напомним, что на старт в женском спринте вышли пять украинок.
Юлия Джима дебютировала на этапах Кубка мира 12 лет назад. Всего в активе киевлянки 24 подиума (4 золота, 10 серебряных наград, 10 бронз).
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