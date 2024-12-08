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Зоц – о спринте Контиолахти: Если же в целом — гонка, которая дает надежду
Звучит как издевательство
Суспільне Спорт
Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц прокомментировал
"Есть моменты и рабочие вопросы, которые с девушками будем разбирать. Это моменты на стрельбе лежа у Елены Городной, Кристины Дмитренко, финишный круг Ани Кривонос. Если же вообще — гонка, дающая надежду.
Видим, что женский биатлон настолько выровнялся, что в промежутке в двух минутах 60 человек. Придирчиво нужно относиться к своей подготовке: опустил глаза - уже две секунды потерял. В 10 секундах – восемь биатлонисток.
Очень все плотно, нужно работать только на "ноль", в ТОП-10 семь биатлонисток с "нулем". Нас это прежде всего касается. Девушки показали, что могут, в том числе молодые. Им нужно время, чтобы обкатываться" – сказал Зоц.
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