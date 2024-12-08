Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Контиолахти. Стало известно, кто из украинцев будет бежать гонку с массовым стартом
Только мужское представительство
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 8 декабря, в финском Контиолахти в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 состоятся гонки с массовым стартом.
Первыми в 15:30 на дистанцию отправятся мужчины. Украинцам будет за кого болеть. Высшая позиция среди наших будет у Виталия Мандзина (6), также в тридцатку сильнейших вошли Антон Дудченко (16) и Дмитрий Пидручный (23).
В 18:10 свою гонку начнут женщины. Там, к сожалению, украинского представительства мы не увидим.
Напомним, что ранее Зоц
Популярное сейчас
- Серия А. Рома - Лечче 4:1. Значит, без Довбика лучше?
- Гвардиола отреагировал на потерю очков в матче с Кристал Пэлас
- "Я думаю, что скоро мы его увидим в сборной": Вернидуб оценил игру с Черноморцем и выделил своего игрока
- Два украинских биатлониста финишировали в топ-15 мужского спринта на Кубке мира
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку