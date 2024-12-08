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Контиолахти. Стало известно, кто из украинцев будет бежать гонку с массовым стартом

Биатлон
Обновлено

Только мужское представительство

Контиолахти. Стало известно, кто из украинцев будет бежать гонку с массовым стартом

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 8 декабря, в финском Контиолахти в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 состоятся гонки с массовым стартом.

Первыми в 15:30 на дистанцию ​​отправятся мужчины. Украинцам будет за кого болеть. Высшая позиция среди наших будет у Виталия Мандзина (6), также в тридцатку сильнейших вошли Антон Дудченко (16) и Дмитрий Пидручный (23).

В 18:10 свою гонку начнут женщины. Там, к сожалению, украинского представительства мы не увидим.

Напомним, что ранее Зоц прокомментировал выступление своих подопечных в спринте.

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