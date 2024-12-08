Анастасия Меркушина отправится на Кубок IBU

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц рассказал, что Анастасия Меркушина после первого этапа Кубка мира в Контиолахти отправится на Кубок IBU. Его слова цитирует Суспілне Спорт:

"Однозначно Анастасия Меркушина поедет в Обертиллиах, там будет стартовать на Кубке IBU. Чтобы поменять – не видим, кого менять.

Подумаем, может кого-нибудь возьмем, чтобы набраться опыта, но это запасной на старт. Я больше за то, чтобы биатлонистки были на Кубке IBU и там набирались опыта.

Связывался с тренерами по Петренко. С одной стороны, мы понимали ее состояние, а с другой – рассчитывали на чудо, потому что с Ирой эстафета – это одно, а без нее – другое. Но пообщались с тренерами – нет смысла ее сюда брать в Гохфильцен, чтобы она здесь каталась. Пусть лучше там сделает нормальный, тренировочный процесс, сразится в Кубке IBU, и будем готовить ее на Обергоф.

Понимаем, что без нее тяжело, но до нового года как-нибудь пережить и продержаться эти два этапа придется однозначно. Уверен, что в январе и Настя может быть совсем другой, как и в прошлые годы, и мы сможем передохнуть" – сказал Зоц.