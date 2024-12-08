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Кубок мира 2024/2025. Перро побеждает в масс старте Контиолахти, Дудченко – лучший среди наших
Результаты масс старта
Фото: Getty Images
Сегодня, 8 декабря, в рамках первого этапа Кубка мира сезона 2024/2025 в Контиолахти (Финляндия) состоялась гонка с массовым стартом у мужчин.
Победу в забеге на 15 километров одержал француз Эрик Перро, серебро у его соотечественника Кентена Фийона-Майе, а ТОП-3 замкнул биатлонист из Норвегии Стурла Лагрейд.
Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Антон Дудченко, с чистой стрельбой, но медленной скоростью ходом финишировавший в итоге на 12 позиции.
Кубок мира 2024/2025. Контиолахти
Масс старт
Мужчины
1. Эрик Перро (0+1+0+0)
2. Кентен Фийон-Майе (1+1+1+0) +9,1
3. Стурла Лагрейд (0+1+0+1) +11,5
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12. Антон Дудченко (0+0+0+0) +1.13,1
24. Дмитрий Пидручный (1+1+1+2) +2.16,8
27. Виталий Мандзин (1+1+0+2) +2.57,7
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