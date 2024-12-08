Кубок мира 2024/2025. Перро побеждает в масс старте Контиолахти, Дудченко – лучший среди наших

Сегодня, 8 декабря, в рамках первого этапа Кубка мира сезона 2024/2025 в Контиолахти (Финляндия) состоялась гонка с массовым стартом у мужчин.

Победу в забеге на 15 километров одержал француз Эрик Перро, серебро у его соотечественника Кентена Фийона-Майе, а ТОП-3 замкнул биатлонист из Норвегии Стурла Лагрейд.

Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Антон Дудченко, с чистой стрельбой, но медленной скоростью ходом финишировавший в итоге на 12 позиции.

Кубок мира 2024/2025. Контиолахти

Масс старт

Мужчины

1. Эрик Перро (0+1+0+0)

2. Кентен Фийон-Майе (1+1+1+0) +9,1

3. Стурла Лагрейд (0+1+0+1) +11,5

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12. Антон Дудченко (0+0+0+0) +1.13,1

24. Дмитрий Пидручный (1+1+1+2) +2.16,8

27. Виталий Мандзин (1+1+0+2) +2.57,7