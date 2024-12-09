  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Эберг победила в последней гонке первого этапа Кубка мира в Контиолахти
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эберг победила в последней гонке первого этапа Кубка мира в Контиолахти

Биатлон

Едем в Хохфильцен

Эберг победила в последней гонке первого этапа Кубка мира в Контиолахти

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

8 декабря в рамках первого этапа Кубка мира сезона 2024/2025 в Контиолахти (Финляндия) состоялась гонка с массовым стартом у женщин.

Победу в забеге на 12,5 километров одержала шведка Эльвира Эберг, серебро у представительницы Франции Жулии Симон, а ТОП-3 замкнула немка Франциска Пройс. Украинки в гонке участия не принимали

Кубок мира 2024/2025. Контиолахти

Масс старт

Женщины

1. Эльвира Эберг (1+1+0+0)

2. Жюлия Симон (1+1+0+0) +16,2

3. Франциска Пройс (1+0+0+1) +19,1

4. Ванесса Фойгт (0+0+0+0) +19,9

5. Юлия Таннгаймер (0+1+0+0) +20,1

6. Доротея Вирер (0+0+0+1) +25,3

По теме
yellow-arrow
Кубок мира 2024/2025. Перро побеждает в масс старте Контиолахти, Дудченко – лучший среди наших
yellow-arrow
Анастасия Меркушина отправится на Кубок IBU
yellow-arrow
Контиолахти. Стало известно, кто из украинцев будет бежать гонку с массовым стартом
Кубок мира по биатлону
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости