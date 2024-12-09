Эберг победила в последней гонке первого этапа Кубка мира в Контиолахти

8 декабря в рамках первого этапа Кубка мира сезона 2024/2025 в Контиолахти (Финляндия) состоялась гонка с массовым стартом у женщин.

Победу в забеге на 12,5 километров одержала шведка Эльвира Эберг, серебро у представительницы Франции Жулии Симон, а ТОП-3 замкнула немка Франциска Пройс. Украинки в гонке участия не принимали

Кубок мира 2024/2025. Контиолахти

Масс старт

Женщины

1. Эльвира Эберг (1+1+0+0)

2. Жюлия Симон (1+1+0+0) +16,2

3. Франциска Пройс (1+0+0+1) +19,1

4. Ванесса Фойгт (0+0+0+0) +19,9

5. Юлия Таннгаймер (0+1+0+0) +20,1

6. Доротея Вирер (0+0+0+1) +25,3