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Эберг победила в последней гонке первого этапа Кубка мира в Контиолахти
Едем в Хохфильцен
https://www.gettyimages.com/Ukraine
8 декабря в рамках первого этапа Кубка мира сезона 2024/2025 в Контиолахти (Финляндия) состоялась гонка с массовым стартом у женщин.
Победу в забеге на 12,5 километров одержала шведка Эльвира Эберг, серебро у представительницы Франции Жулии Симон, а ТОП-3 замкнула немка Франциска Пройс. Украинки в гонке участия не принимали
Кубок мира 2024/2025. Контиолахти
Масс старт
Женщины
1. Эльвира Эберг (1+1+0+0)
2. Жюлия Симон (1+1+0+0) +16,2
3. Франциска Пройс (1+0+0+1) +19,1
4. Ванесса Фойгт (0+0+0+0) +19,9
5. Юлия Таннгаймер (0+1+0+0) +20,1
6. Доротея Вирер (0+0+0+1) +25,3
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