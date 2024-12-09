Мандзин – претендент на звание Спортсмен недели от IBU

Украинский биатлонист Виталий Мандзин претендует на награду "Спортсмен недели" от IBU. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Наш соотечественник удачно выступил на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), заняв 4 позицию в индивидуальной гонке, 14 позицию в спринте и 27 место в масс старте.

Пока в голосовании лидирует именно Мандзин, но, кроме Виталия, на награду также претендуют Кэмпбелл Райт, Юлия Таннгаймер и Суви Минкинен.

Результаты женского масс старта