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Мандзин – претендент на звание Спортсмен недели от IBU

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Мандзин – претендент на звание Спортсмен недели от IBU

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский биатлонист Виталий Мандзин претендует на награду "Спортсмен недели" от IBU. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Наш соотечественник удачно выступил на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), заняв 4 позицию в индивидуальной гонке, 14 позицию в спринте и 27 место в масс старте.

Пока в голосовании лидирует именно Мандзин, но, кроме Виталия, на награду также претендуют Кэмпбелл Райт, Юлия Таннгаймер и Суви Минкинен.

Результаты женского масс старта

Результаты мужского масс старта

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