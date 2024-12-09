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Мандзин – претендент на звание Спортсмен недели от IBU
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https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинский биатлонист Виталий Мандзин претендует на награду "Спортсмен недели" от IBU. Об этом сообщает официальный сайт организации.
Наш соотечественник удачно выступил на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), заняв 4 позицию в индивидуальной гонке, 14 позицию в спринте и 27 место в масс старте.
Пока в голосовании лидирует именно Мандзин, но, кроме Виталия, на награду также претендуют Кэмпбелл Райт, Юлия Таннгаймер и Суви Минкинен.
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