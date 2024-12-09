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Кубок мира 2024/2025. Лидер сборной Италии пропустит весь 2024 год
Потеря для команды
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Итальянская биатлонистка Лиза Витоцци не выступит в 2024 году. Об этом сообщает Федерация зимних видов спорта Италии.
После того, как спортсменка объявила, что пропустит первый этап Кубка мира в Контиолахти, были надежды, что она успеет залечить свои проблемы со спиной и вернуться уже в Хохфильцен. Однако стало известно, что Лиза планирует сосредоточиться на своем здоровье и не будет бежать в Австрии, а также во французском Анси.
Витоцци планирует вернуться на этап в Оберхофе (Германия), который пройдет с 9 по 12 января.
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