Кубок мира 2024/2025. Лидер сборной Италии пропустит весь 2024 год

Итальянская биатлонистка Лиза Витоцци не выступит в 2024 году. Об этом сообщает Федерация зимних видов спорта Италии.

После того, как спортсменка объявила, что пропустит первый этап Кубка мира в Контиолахти, были надежды, что она успеет залечить свои проблемы со спиной и вернуться уже в Хохфильцен. Однако стало известно, что Лиза планирует сосредоточиться на своем здоровье и не будет бежать в Австрии, а также во французском Анси.

Витоцци планирует вернуться на этап в Оберхофе (Германия), который пройдет с 9 по 12 января.