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Мандзин: Каждый старт придает опыт и зрелость

Биатлон
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Мандзин: Каждый старт придает опыт и зрелость

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский биатлонист Виталий Мандзин прокомментировал свои выступления на первом этапе Кубка мира в Контиолахти. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Очень доволен. Возможно, и хотелось провести масстарт лучше, чтобы стрельба удалась, но нужно и такое, чтобы понимать: есть над чем работать. Такой опыт – тоже опыт, тем более попасть в масстарт на старте сезона – у меня были такие планы, но они были завышены. Очень рад, что за этими завышенными планами иду и хотелось бы идти дальше в этом духе.

Каждый старт придает опыт и зрелость. Начиная каждый старт получаешь багаж эмоций. Это старты на самом высоком уровне, где ты показываешь свое имя, амбициозный путь. Думаю, что прошлый я и нынешний очень отличаются" – сказал Виталий.

Напомним, что Мандзин претендует на награду "Спортсмен недели".

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Виталий Мандзин
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