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Йоханнес Бё подвел краткие итоги первого этапа Кубка мира 2024/2025

Биатлон
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Йоханнес Бё подвел краткие итоги первого этапа Кубка мира 2024/2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Лидер норвежской команды Йоханнес Бё подвел итоги первого этапа Кубка мира сезон 2024/2025 в финском Контиолахти. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Возможно, это не полное доминирование, которое вы ожидали от нас, но мы только начали. Сезон длинный, и мы к нему готовы. Я доволен своим стартом, но, конечно, хочу большего" – написал Йоханнес.

Напомним, ранее Мандзин прокомментировал результаты начала сезона.

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