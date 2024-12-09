Йоханнес Бё подвел краткие итоги первого этапа Кубка мира 2024/2025

Лидер норвежской команды Йоханнес Бё подвел итоги первого этапа Кубка мира сезон 2024/2025 в финском Контиолахти. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Возможно, это не полное доминирование, которое вы ожидали от нас, но мы только начали. Сезон длинный, и мы к нему готовы. Я доволен своим стартом, но, конечно, хочу большего" – написал Йоханнес.