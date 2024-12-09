Пидручный прокомментировал первый этап Кубка мира в Контиолахти

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал свое выступление на первом этапе Кубка мира 2024/2025.

– Дмитрий, поделись впечатлениями от гонки. Сегодня именно стрельба подвела и именно из-за нее результат не тот...

– Ну, конечно, пять промахов для Кубка мира – это слишком много. С такой стрельбой тяжело бороться за высокие места. Но радует, что на трассе мог сражаться, думаю, неплохой ход показывал. Но, конечно, что ни одного чистого рубежа – это плохо, и не знаю, с чем это связано. После спринта, возможно, какое-то волнение или что-то... Не смог собраться четко на стрельбу, хотя до спринта все было очень хорошо и никаких проблем со стрельбой не было. Надеюсь, что сейчас за эти несколько дней смогу исправить эти ошибки.

– Антон говорил, что испытывал проблемы с лыжами. Как у тебя было?

– Ничего плохого о лыжах не могу сказать. Мне понравилось. Котили хорошо, ехали, в принципе, наравне с соперниками, и я лыжами доволен.

– И напоследок. Как ты себе подытожишь, какие выводы уже можно сделать?

– Рано делать какие-то выводы по одному этапу, хотелось бы делать выводы хотя бы по одному триместру. Есть позитив, есть и негатив, как стрельба в последних двух гонках. Рад, что ходом от гонки к гонке добавляю. Сегодня чувствовал себя гораздо лучше, чем в предыдущих гонках и думаю, что это результат того, что проделалась объемная работа и она сейчас дает свои плоды – то, что от гонки до гонки я набираю скорость. И в общем, самочувствие во время гонок и после гонок хорошее, поэтому я думаю, что это один из позитивов. Ну а негатив – это то, что посыпалась стрельба в последних двух гонках и нужно это исправить – сказал Дмитрий.