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Трехкратная чемпионка мира Тандерволд назвала главную цель сезона
Норвежская биатлонистка пропустила несколько этапов
Норвежская биатлонистка Ингрид Тандреволд высказалась о пропуске гонок из-за проблем с сердцем.
Напомним, спортсменка снялась с масс-старта на первом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Контиолахти (Финляндия), а также приняла решение пропустить весь второй этап, который пройдёт в Хохфильцене (Австрия).
"Моей главной целью в этом сезоне было завоевать жёлтую майку. Это была цель, к достижению которой я готовилась все лето и осень, и я чувствовала себя полностью готовой к этому. И мне, конечно, очень жаль, что эта возможность упущена", — приводит слова Тандреволд TV2.
В обеих личных гонках на этапе в Контиолахти Тандреволд останавливалась на трассе из-за проблем с сердечным ритмом.
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