  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Трехкратная чемпионка мира Тандерволд назвала главную цель сезона
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трехкратная чемпионка мира Тандерволд назвала главную цель сезона

Биатлон
Обновлено

Норвежская биатлонистка пропустила несколько этапов

Трехкратная чемпионка мира Тандерволд назвала главную цель сезона

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандреволд высказалась о пропуске гонок из-за проблем с сердцем.

Напомним, спортсменка снялась с масс-старта на первом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Контиолахти (Финляндия), а также приняла решение пропустить весь второй этап, который пройдёт в Хохфильцене (Австрия).

"Моей главной целью в этом сезоне было завоевать жёлтую майку. Это была цель, к достижению которой я готовилась все лето и осень, и я чувствовала себя полностью готовой к этому. И мне, конечно, очень жаль, что эта возможность упущена", — приводит слова Тандреволд TV2.

В обеих личных гонках на этапе в Контиолахти Тандреволд останавливалась на трассе из-за проблем с сердечным ритмом.

По теме
yellow-arrow
Пидручный прокомментировал первый этап Кубка мира в Контиолахти
yellow-arrow
Йоханнес Бё подвел краткие итоги первого этапа Кубка мира 2024/2025
yellow-arrow
Мандзин: Каждый старт придает опыт и зрелость
Ингрид Тандервольд
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости