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Обладательница Кубка мира по биатлону пропустит ещё два этапа в 2024 году

Биатлон

Спортменка восстанавливается и тренируется по индивидуальному графику

Обладательница Кубка мира по биатлону пропустит ещё два этапа в 2024 году

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2018, двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира по итогам сезона-2023/2024 итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци не сможет поучаствовать в гонках в 2024 году. Итальянка продолжает восстанавливаться после травмы спины.

Виттоцци пропустит грядущие этапы в Хохфильцене (Австрия, с 13 по 15 декабря) и Анси (Франция, с 19 по 22 декабря). Далее Кубок мира продолжится уже в 2025 году.

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"После тренировок, проведённых в последние дни в Обертиллиахе, Лиза по согласованию с тренерским штабом решила продолжить индивидуальную подготовку в ближайшие недели с целью представить себя в максимальном физическом состоянии на трассе в Оберхофе (с 9 по 12 января)", — сообщает пресс-служба Федерации лыжных видов спорта Италии.

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Лиза Виттоцци
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