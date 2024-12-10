Сборная Украины прибыла в Хохфильцен, а Пидручный разыграл первый биб. Фото

Капитан мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный сообщил, что наша команда уже прибыла в австрийский Хохфильцен, где уже 13 декабря начнется второй этап Кубка мира сезона 2024/2025.

"Всем привет, мы наконец-то с командой добрались до Хохфильцена и здесь настоящая зима. Сегодня понедельник и, как известно, каждый понедельник я подвожу итоги нашего розыгрыша "биб за донат" для проекта "Smart and Save".

Спасибо всем кто приобщился, кто поддерживал, кто донатил. На этой неделе мы снова разыграем такой боб не менее звездного биатлониста, поэтому присоединяйтесь, через несколько дней я объявлю кто это будет" – сказал Дмитрий в обращении на своей официальной странице в Instagram.