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Французский городок Анси отказывается от проведения этапа Кубка мира по биатлону
Там было очень уютно и радушно
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В этом году французский городок Анси в последний раз проведет этап Кубка мира по биатлону. Об этом сообщают местные власти.
В частности, глава поселка Франсуа Асторг является известным в стране эко-активистом. Он подверг критике применение искусственного снега для проведения соревнований, отмечая, что это вредит окружающей среде. Соревнования запрещены как минимум до 2030 года.
С 19 по 22 декабря в Анси состоится третий этап Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025. Зрителей ожидают три вида биатлонной программы – спринт, гонка преследования и масс старт.
Напомним, что лидер сборной Италии
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