Французский городок Анси отказывается от проведения этапа Кубка мира по биатлону

В этом году французский городок Анси в последний раз проведет этап Кубка мира по биатлону. Об этом сообщают местные власти.

В частности, глава поселка Франсуа Асторг является известным в стране эко-активистом. Он подверг критике применение искусственного снега для проведения соревнований, отмечая, что это вредит окружающей среде. Соревнования запрещены как минимум до 2030 года.

С 19 по 22 декабря в Анси состоится третий этап Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025. Зрителей ожидают три вида биатлонной программы – спринт, гонка преследования и масс старт.