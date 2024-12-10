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Французский городок Анси отказывается от проведения этапа Кубка мира по биатлону

Биатлон

Там было очень уютно и радушно

Французский городок Анси отказывается от проведения этапа Кубка мира по биатлону

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В этом году французский городок Анси в последний раз проведет этап Кубка мира по биатлону. Об этом сообщают местные власти.

В частности, глава поселка Франсуа Асторг является известным в стране эко-активистом. Он подверг критике применение искусственного снега для проведения соревнований, отмечая, что это вредит окружающей среде. Соревнования запрещены как минимум до 2030 года.

С 19 по 22 декабря в Анси состоится третий этап Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025. Зрителей ожидают три вида биатлонной программы – спринт, гонка преследования и масс старт.

Напомним, что лидер сборной Италии пропустит 2024 год спортивный год.

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