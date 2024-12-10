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Известны имена всех биатлонистов, которые примут участие в традиционной Рождественской гонке

Биатлон

Нас ждет биатлонное шоу

Известны имена всех биатлонистов, которые примут участие в традиционной Рождественской гонке

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

28 декабря в немецком Гельзенкирхене состоится традиционная биатлонная Рождественская гонка. Все команды уже объявили свое представительство, назвав имена биатлонистов, которые выступят на арене стадиона "Шальке".

Украина: Юлия Джима и Дмитрий Пидручный

Франция: Жюлья Симон и Фабьен Клод

Германия: Ванесса Фогт и Юстус Штрелоу

Швеция: Анна Магнуссон и Эспер Нелин

Норвегия: Ингрид Тандреволд и Стурла Легрейд

Германия: Франциска Пройсс и Филипп Наврат

Австрия: Анна Гандлер и Симон Эдер

Чехия: Маркета Давидова и Михал Крчмарж

Латвия: Байба Бендика и Андрейс Растаргуевс

Бельгия: Лотте Ли и Флоран Клод

Традиционно, единственной командой, которая будет представлена ​​двумя коллективами, являются хозяева турнира, немцы.

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