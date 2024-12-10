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Известны имена всех биатлонистов, которые примут участие в традиционной Рождественской гонке
Нас ждет биатлонное шоу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
28 декабря в немецком Гельзенкирхене состоится традиционная биатлонная Рождественская гонка. Все команды уже объявили свое представительство, назвав имена биатлонистов, которые выступят на арене стадиона "Шальке".
Украина: Юлия Джима и Дмитрий Пидручный
Франция: Жюлья Симон и Фабьен Клод
Германия: Ванесса Фогт и Юстус Штрелоу
Швеция: Анна Магнуссон и Эспер Нелин
Норвегия: Ингрид Тандреволд и Стурла Легрейд
Германия: Франциска Пройсс и Филипп Наврат
Австрия: Анна Гандлер и Симон Эдер
Чехия: Маркета Давидова и Михал Крчмарж
Латвия: Байба Бендика и Андрейс Растаргуевс
Бельгия: Лотте Ли и Флоран Клод
Традиционно, единственной командой, которая будет представлена двумя коллективами, являются хозяева турнира, немцы.
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