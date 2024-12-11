Мандзин: Нужно работать, работать и продолжать работать

Украинский биатлонист Виталий Мандзин поделился своими эмоциями после первого этапа Кубка мира сезона 2024/2025 в Контиолахти. Его слова цитирует NV:

"С первого этапа Кубка мира у меня только положительные эмоции. Я получил очень много опыта, потому что это первые соревнования такого уровня в моей карьере. Очень много моментов пришлось пережить.

Я очень доволен и счастлив, что получилось именно так начать сезон. Своими выступлениями я доволен, но видно, что есть очень много над чем работать, особенно в стрельбе и передвижении по трассе. Пока моя скорость далека до топа, но уже виден результат проделанной работы за все эти годы. Есть куда двигаться.

Четвертое место в короткой индивидуалке? На самом деле я долго не мог себе до конца осознать, что я занял такое место, потому что, наверное, не ожидал такого результата. Когда пришел к финишу подумал, что доволен собой и чисто отстрелял все четыре рубежа. Такие эмоции следует пережить.

Своего успеха я не праздновал. Не считаю, что это событие, которое нужно праздновать. Я просто насладился этим моментом с командой, с близкими, родными и все. Я не считаю себя новой звездой, мне до этого как к звезде на небе. Нужно работать, работать и продолжать работать" – сказал Мандзин.