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Пидручный объявил, чей биб разыграет следующим. Фото
Легенда биатлона
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный продолжает участие в благотворительной инициативе "Биб за донат" для проекта "Smart and Save". После первого лота со шведом Себастьяном Самуэльсоном наш спортсмен нашел еще одного биатлониста, готового отдать свой гоночный биб и подписать его. На этот раз – это австриец Симон Эдер.
Напомним, что второй этап Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 состоится в австрийском Хохфильцене с 13 по 15 декабря. Болельщиков ожидают спринт, гонка преследования и классическая эстафета.
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