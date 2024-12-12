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Лидер сборной Норвегии рассказала о проблемах с сердцем
Успокоила болельщиков
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк-Тандревольд успокоила болельщиков, которые переживают за ее проблемы с сердцем.
"Всем, кто спрашивает, как у меня дела – спасибо, у меня все хорошо, хотя я, очевидно, хотела бы сейчас быть в Гохфильцене. Конечно, я буду сообщать вам, когда появятся какие-то новости.
Поскольку СМИ пишут много дезинформации о моем здоровье в эти дни, я просто хочу сказать, что моя сердечная аритмия не опасна! Нельзя сравнивать разные аритмии сердца между собой, не зная всех деталей. Если вы читаете что-то другое, доверьтесь мне" – написала биатлонистка на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Мандзин
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