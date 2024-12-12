  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Украина завоевала первую медаль нового биатлонного сезона
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина завоевала первую медаль нового биатлонного сезона

Биатлон

В нынешних условиях – уже прорыв

Украина завоевала первую медаль нового биатлонного сезона

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская биатлонистка Ирина Шевченко завоевала бронзовую награду на этапе юниорского Кубка IBU. Наша спортсменка с чистой стрельбой финишировала третьей в индивидуальной гонке

Золото досталось представительнице Германии Шарлотте Шарллброннер, серебро в активе ее соотечественницы Алины Нуссбикер.

1. Шарлотт Галлбоннер (0+0+0+0)

2. Алина Нуссбикер (0+0+1+0) +25,4

3. Ирина Шевченко (0+0+0+0) +50,9

...

20. Полина Пуцко (0+1+1+1) +3:10,0

25. Алина Хмиль (0+2+1+0) +3:42,6

27. Татьяна Тарасюк (1+1+0+1) +3:54,9

34. Виктория Хвостенко (0+1+1+2) +4:34,2

48. Валерия Шейгас (0+1+1+2) +5:49,6

Отметим, что эта медаль стала первой для украинской команды в сезоне 2024/2025 и надеемся не последней.

По теме
yellow-arrow
Лидер сборной Норвегии рассказала о проблемах с сердцем
yellow-arrow
Пидручный объявил, чей биб разыграет следующим. Фото
yellow-arrow
Мандзин: Нужно работать, работать и продолжать работать
Кубок мира по биатлону
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости