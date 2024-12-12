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Украина завоевала первую медаль нового биатлонного сезона
В нынешних условиях – уже прорыв
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская биатлонистка Ирина Шевченко завоевала бронзовую награду на этапе юниорского Кубка IBU. Наша спортсменка с чистой стрельбой финишировала третьей в индивидуальной гонке
Золото досталось представительнице Германии Шарлотте Шарллброннер, серебро в активе ее соотечественницы Алины Нуссбикер.
1. Шарлотт Галлбоннер (0+0+0+0)
2. Алина Нуссбикер (0+0+1+0) +25,4
3. Ирина Шевченко (0+0+0+0) +50,9
...
20. Полина Пуцко (0+1+1+1) +3:10,0
25. Алина Хмиль (0+2+1+0) +3:42,6
27. Татьяна Тарасюк (1+1+0+1) +3:54,9
34. Виктория Хвостенко (0+1+1+2) +4:34,2
48. Валерия Шейгас (0+1+1+2) +5:49,6
Отметим, что эта медаль стала первой для украинской команды в сезоне 2024/2025 и надеемся не последней.
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