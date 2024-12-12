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Женская сборная Украины по биатлону назвала состав на женский Кубка мира в Хохфильцене

Биатлон

Всего побежит пять биатлонисток

Женская сборная Украины по биатлону назвала состав на женский Кубка мира в Хохфильцене

Юлія Джима, фото: GETTY IMAGES

Новина українською

13 декабря в австрийском Хохфильцене состоится женский спринт в рамках Кубка мира по биатлону.

От Украины будет бежать пять биатлонисток:

14. Анна Кривонос

25. Елена Городна

35. Кристина Дмитренко

75. Александра Меркушина

82. Юлия Джима

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Источник:
biathlon.com.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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