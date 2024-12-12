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Женская сборная Украины по биатлону назвала состав на женский Кубка мира в Хохфильцене
Всего побежит пять биатлонисток
Юлія Джима, фото: GETTY IMAGES
13 декабря в австрийском Хохфильцене состоится женский спринт в рамках Кубка мира по биатлону.
От Украины будет бежать пять биатлонисток:
14. Анна Кривонос
25. Елена Городна
35. Кристина Дмитренко
75. Александра Меркушина
82. Юлия Джима
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Источник:biathlon.com.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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