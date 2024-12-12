Мужская сборная Украины определилась с составом на спринт Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

Мужская сборная Украины определилась с составом на мужской спринт в рамках Кубка мира по биатлону, который состоится 13 декабря в австрийском Хохфильцене.

От Украины выступит 4 биатлониста:

30. Антон Дудченко

40. Дмитрий Пидручный

41. Богдан Цымбал

70. Виталий Мандзин