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Мужская сборная Украины определилась с составом на спринт Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

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Мужская сборная Украины определилась с составом на спринт Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Мужская сборная Украины определилась с составом на мужской спринт в рамках Кубка мира по биатлону, который состоится 13 декабря в австрийском Хохфильцене.

От Украины выступит 4 биатлониста:

30. Антон Дудченко

40. Дмитрий Пидручный

41. Богдан Цымбал

70. Виталий Мандзин

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