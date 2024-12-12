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Мужская сборная Украины определилась с составом на спринт Кубка мира по биатлону в Хохфильцене
Все в сборе
Фото: Getty Images
Мужская сборная Украины определилась с составом на мужской спринт в рамках Кубка мира по биатлону, который состоится 13 декабря в австрийском Хохфильцене.
От Украины выступит 4 биатлониста:
30. Антон Дудченко
40. Дмитрий Пидручный
41. Богдан Цымбал
70. Виталий Мандзин
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