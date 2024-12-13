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Белова оценила выступление своих подопечных в начале нового сезона

Биатлон

Довольно неплохой старт

Белова оценила выступление своих подопечных в начале нового сезона

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Надежда Белова прокомментировала выступление своих подопечных в начале нового сезона. Ее слова цитирует biathlon.com.ua:

"Если оценивать по баллам, пожалуй, я бы оценила работу команды на девять из десяти. Ведь всегда может быть лучше. Хорошее выступление команды для меня, как для тренера, не стало сенсацией, потому что я каждый день вижу ребят и понимаю, что они могут хорошо и чисто стрелять. Но соревнование есть соревнование, и здесь уже нужно было смотреть, как они выдержат психологически. К счастью, мы выдержали, хотя не все получалось именно так, как бы хотелось, но в целом я очень довольна своими ребятами, рост есть и он велик. А главное, что мне нужно, чтобы они поверили в себя, в то, что в состоянии тягаться здесь с сильнейшими и быть среди лидеров" – сказала тренер команды.

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