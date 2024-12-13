Санитра рассказал о состоянии Пидручного и его олимпийских планах

Персональный тренер капитана мужской сборной Украины по биатлону Дмитрия Пидручного, словацкий специалист Юрай Санитра рассказал о состоянии своего подопечного и его планах на будущее. Его слова цитирует biathlon.com.ua:

– Мы знаем, что в последнее время нашего Капитана преследовали травмы, а как сейчас Дмитрий чувствует себя?

– Постучу по дереву, у него сейчас все ОК. Он проделал всю тренировочную работу, которую мы запланировали, даже немного больше. Первые старты в Контиолахти показали, что Дмитрий находится в хорошем физическом состоянии. Все старты подряд у него не было проблем, немного нужно доработать над уверенностью на стрельбе, потому что во время подготовки он был лучше.

– Какие-то конкретные задачи в Хохфильцене ставите перед Дмитрием?

– Мы от старта к старту смотрим, над чем нужно еще поработать до Чемпионата мира. Буду очень доволен, если Дмитрий подтвердит мои надежды хорошим физическим состоянием и справится получше со стрельбой. Здесь, в Хохфильцене, стрельба довольно тяжелая, потому что влияет высота, и подход к стрельбищу несколько иной, чем был в Контиолахти. Будем смотреть, ведь в мужском биатлоне очень высока конкуренция, здесь каждый выстрел весит много позиций.

– До Олимпиады остается только один сезон, вы предусмотрели это в своей подготовке?

– Мы подготовку к этому сезону проводили так, чтобы Дмитрий устранил тот дефицит в подготовке, который сложился из-за его травм в последние два года. Я думаю, что все получилось, а дальше будем двигаться в направлении олимпийских стартов – сказал Санитра.