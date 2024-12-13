Кубок мира 2024/2025. Дмитренко – лучшая среди украинок в спринте Хохфильцена, победу праздновала Пройс

Сегодня, 13 декабря, в австрийском Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 состоялась спринтерская гонка у женщин.

Победу в забеге 7,5 километров с двумя огневыми рубежами праздновала представительница Германии Франциска Пройс, серебро у биатлонистки из Франции Софи Шово, а ТОП-3 замкнула норвежка Каролин Кноттен.

Что касается украинок, то лучшей из наших стала Кристина Дмитренко, которая с чистой стрельбой, но медленной скоростью в итоге финишировала на 18-й позиции.

Спринт. Женщины, Хохфильцен

1. Франциска Пройс (0+1)

2. Софи Шово (0+0) +7.7

3. Каролин Кноттен (0+0) +10.1

...

18. Кристина Дмитренко (0+0) +51,1

33. Юлия Джима (0+1) +1:16,5

51. Александра Меркушина (0+0) +1:48,8

68. Елена Городная (1+2) +2:18,4

83. Анна Кривонос (0+3) +2:43,4