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Кубок мира 2024/2025. Дмитренко – лучшая среди украинок в спринте Хохфильцена, победу праздновала Пройс
Результаты женского спринта
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 13 декабря, в австрийском Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 состоялась спринтерская гонка у женщин.
Победу в забеге 7,5 километров с двумя огневыми рубежами праздновала представительница Германии Франциска Пройс, серебро у биатлонистки из Франции Софи Шово, а ТОП-3 замкнула норвежка Каролин Кноттен.
Что касается украинок, то лучшей из наших стала Кристина Дмитренко, которая с чистой стрельбой, но медленной скоростью в итоге финишировала на 18-й позиции.
Спринт. Женщины, Хохфильцен
1. Франциска Пройс (0+1)
2. Софи Шово (0+0) +7.7
3. Каролин Кноттен (0+0) +10.1
...
18. Кристина Дмитренко (0+0) +51,1
33. Юлия Джима (0+1) +1:16,5
51. Александра Меркушина (0+0) +1:48,8
68. Елена Городная (1+2) +2:18,4
83. Анна Кривонос (0+3) +2:43,4
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