Дмитренко: Хочу доказать, что я конкурентоспособна

Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

– Кристина, мы знаем, что у Хохфильцене довольно сложный подход к стрельбищу, но вы справились на обоих огневых. Как справлялись со стрельбой, что говорили тренеры по трассе?

– Сегодня работала на рубежах довольно медленно, как по мне, но я рассчитывала на чистую стрельбу. После первого огневого, на котором я стреляла в ноль, тренеры по трассе подсказывали, чтобы я осторожно подходила ко второй стрельбе, ведь многие спортсменки ошибались на стойке. Так что я уже после того большого спуска к стадиону начала себя настраивать на стрельбу.

– Первый свой круг вы шли за Софи Шово, она довольно быстрая на трассе, но вы не отпускали француженку, хватило сил поддерживать такой темп?

– Я хорошо себя чувствовала на первом круге, еще думала: может ее обогнать. Но понимала, что у меня может быть такое же на финише, это все-таки гор, и надо сберечь себя. Но силы начали понемногу угасать уже на втором круге, и на третьем боролась я сама с собой. Думаю, что у меня неплохо все вышло.

– Сегодня ваша 31-гонка на Кубке мира, можно ли уже с уверенностью сказать, что здесь вы опытный биатлонный игрок?

– Я только вливаюсь в этот Кубок, и мне хочется еще и еще. Хочу доказать, что я конкурентоспособна. В каждой гонке хочу навязывать борьбу.

– Стадионы первого и второго этапа совершенно разные. Как себя чувствуете здесь, в австрийских Альпах?

– В Контиолахте я себя хорошо чувствовала, а вот здесь, в Хохфильцене, вчера было так плохо, что не знала, что делать и думать, рубило конкретно. Но сегодня вышла на пристрелку, сделала два круга и стала чувствовать себя гораздо лучше. Конечно, здесь более сложная трасса, чем в Финляндии, даже несмотря на этот довольно сложный подъем – сказала Дмитренко.

Напомним, что в 15:30 по киевскому времени в спринтерскую гонку отправятся мужчины.