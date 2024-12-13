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Белова – о Пидручном: У него есть свой тренер, я стараюсь корректно относиться к этому
Профессиональный подход
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Надежда Белова прокомментировала работу с Дмитрием Пидручным. Ее слова цитирует biathlon.com.ua:
— Дмитрий Пидручный к этому сезону тренировался отдельно. Как вы оцениваете этот тонкий момент воссоединения команды, ведь межсезонья они провели отдельно друг от друга?
– Ребята в команде в очень хороших отношениях, я даже не почувствовала тот момент, когда Дмитрий влился в сборную. Вчера его не было, а сегодня – здесь, словно и всегда был с командой.
— Вы поддерживали связь в межсезонье?
— У него есть свой тренер, я стараюсь корректно относиться к этому. Но, конечно, мы были на связи, я должна знать, как он себя чувствует, есть много моментов и с документами.
Он знает, что все от меня зависящее, в случае необходимости, я для него сделаю. Главное, чтобы ему было комфортно, – сказала Белова.
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