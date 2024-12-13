Йоханнес Клебо и Пол Голберг одержали победу в командном спринте свободным стилем на КМ в Давосе

Норвежские лыжники Йоханнес Клебо и Пол Голберг стали победителями командного спринта свободным стилем, который проходит в рамках третьего этапа Кубка мира в Давосе (Швейцария). Они преодолели дистанцию за 14.00,5.

Вторыми стали лидеры квалификации из Швейцарии Яник Рибли и Валерио Гронд. Тройку сильнейших замкнули шведы Юхан Хегстрём и Эдвин Ангер.

Кубок мира по лыжным гонкам. Давос (Швейцария). Командный спринт свободным стилем. Мужчины: