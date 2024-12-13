Биатлон
Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Йоханнес Клебо и Пол Голберг одержали победу в командном спринте свободным стилем на КМ в Давосе
Уверенная победа норвежских теннисистов
Норвежские лыжники Йоханнес Клебо и Пол Голберг стали победителями командного спринта свободным стилем, который проходит в рамках третьего этапа Кубка мира в Давосе (Швейцария). Они преодолели дистанцию за 14.00,5.
Вторыми стали лидеры квалификации из Швейцарии Яник Рибли и Валерио Гронд. Тройку сильнейших замкнули шведы Юхан Хегстрём и Эдвин Ангер.
Кубок мира по лыжным гонкам. Давос (Швейцария). Командный спринт свободным стилем. Мужчины:
- Норвегия (Йоханнес Клебо/Пол Голберг) — 14.00,5
- Швейцария (Яник Рибли/Валерио Гронд) — отставание +1,7
- Швеция (Юхан Хегстрём/Эдвин Ангер) +1,9
- Италия +1,9
- Франция +2,6
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Стали известны результаты жеребьевки отбора к ЧМ-2026 - полный список групп
- Сборная Украины получила соперников в отборе на чемпионат мира-2026
- Украина узнает соперников. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию жеребьёвки отбора на ЧМ-2026
- Украина завоевала первую медаль нового биатлонного сезона
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000