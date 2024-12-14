Пидручный рассказал об особенностях подготовки к сезону под руководством Санитры

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал свою подготовку к сезону 2024/2025. Его слова цитирует biathlon.com.ua:

– К этому сезону вы готовились отдельно от команды с личным тренером Юраем Санитрой, все удалось или довольны своим состоянием на это время?

– Если учесть те обстоятельства, что я нормально не тренировался полтора года из-за травм, то, конечно же, я доволен тем, что могу бороться на высоком уровне, выгляжу не хуже, чем вся команда. Есть плюсы и минусы в самоподготовке. К плюсам отнесу то, что ты сам, тренер корректирует нагрузку, которая именно тебе подходит, не надо подстраиваться под команду. Учитывая мои обстоятельства с травмами, это был большой плюс. Мне нужно было провести много индивидуальной, крупнообъемной работы. Думаю, не всегда в команде из десяти человек это можно реализовать. С логистикой тоже гораздо проще, когда ты один. Из минусов то, что не всегда хватало спарринг-партнеров, особенно на стрельбе. На сборах пытались работать с соперниками из других команд, делать какие-то упражнения по стрельбе, спарринги. Так эта подготовка проходила. Если честно, то за последние годы я уже привык тренироваться сам, мне это в удовольствие, когда ты сам, один на один, делаешь какую-то объемную работу 4-5 часов. Не жалею, что выбрал такой вид подготовки. Я доволен тем, как прошла моя летняя подготовка, той нагрузкой, которую я выполнил – сказал Дмитрий.