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Кубок мира 2024/2025. Состав украинцев на гонки преследования в Хохфильцене
Болеем, несмотря на результаты
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 14 декабря, в австрийском Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 состоятся мужская и женская гонка преследования.
Первыми в 13:15 по киевскому времени на старт выйдут женщины. Вашему вниманию состав украинской команды на гонку:
18. Кристина Дмитренко +0:51
33. Юлия Джима +1:17
51. Александра Меркушина +1:49
В 15:45 на дистанцию 12,5 км отправятся мужчины. Вашему вниманию состав украинской команды на гонку:
15. Дмитрий Подручный +0:59
33. Виталий Мандзин +1:34
39. Антон Дудченко +1:45
Напомним, что ранее Пидручный
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