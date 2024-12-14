Кубок мира 2024/2025. Состав украинцев на гонки преследования в Хохфильцене

Сегодня, 14 декабря, в австрийском Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 состоятся мужская и женская гонка преследования.

Первыми в 13:15 по киевскому времени на старт выйдут женщины. Вашему вниманию состав украинской команды на гонку:

18. Кристина Дмитренко +0:51

33. Юлия Джима +1:17

51. Александра Меркушина +1:49

В 15:45 на дистанцию ​​12,5 км отправятся мужчины. Вашему вниманию состав украинской команды на гонку:

15. Дмитрий Подручный +0:59

33. Виталий Мандзин +1:34

39. Антон Дудченко +1:45