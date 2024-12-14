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Мандзин прокомментировал выступление в спринте Хохфильцена

Биатлон
Обновлено

Надо работать над скоростью

Мандзин прокомментировал выступление в спринте Хохфильцена

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский биатлонист Виталий Мандзин прокомментировал выступление в спринте на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене. Его слова цитирует biathlon.com.ua:

– Виталий, вы довольны сегодняшней гонкой?

– В принципе это рабочее состояние, по трассе двигался в своем режиме. Очень досадно за тот один промах, ведь был готов попадать. Немного где-то не доработал выстрел, к сожалению совершил ошибку. Здесь очень высокий уровень соревнований, конкуренции и каждый промах с нашим ходом стоит потом много мест.

– Вам очень много внимания уделили журналисты уже с самого начала сезона. Отношение к публичности у спортсменов разное, как вы реагируете на такое внимание, не мешает работать?

– Не скажу, что мешает, ведь это жизнь спортсмена, когда мы должны быть медийными людьми. Скорее, такое внимание мотивирует. Когда о нас вспоминает пресса, это нормально, хуже, если бы о нас вообще не говорили. Все, о чем журналисты говорят, вполне адекватно, я отношусь к этому положительно и благодарю тех людей, которые нами искренне интересуются.

– Начало сезона у вас было достаточно сложным, на первом же этапе сразу пять гонок. По возрасту вы еще юниор, хватило ли сил на все старты, чтобы бороться со взрослыми топами?

– На самом деле, на масс-старт немного не хватило сил, энергии, которая была в начале этапа. Но это понятно, я еще молод и надо вливаться, нужно время, и все будет, только спустя некоторое время – сказал Мандзин.

Напомним, что ранее Пидручный рассказал об особенностях подготовки к сезону под руководством Санитры.

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