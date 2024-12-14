Зоц: Посмотрите, насколько сейчас выросла конкуренция в женском биатлоне

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц прокомментировал состояние своей команды в начале нового сезона. Его слова цитирует biathlon.com.ua:

–Ровно год назад на этом же стадионе я спрашивала вас, не боитесь ли брать команду в достаточно разобранном состоянии. Вы тогда мечтали о формировании своей команды. Понятно, что один год в биатлоне – это немного, и все же, на каком этапе сейчас формирование вашей команды?

– Все довольно сложно. Вы посмотрите, как сейчас выросла конкуренция в женском биатлоне. Вот анализировали мы этап в Контиолахти. Возьмем хотя бы наших ребят, того же Антона Дудченко – с нулем в спринте с проигрышем 1.14 минуты он был 15-м. У девушек, Кристина с кругом штрафа, та же 1 минута 16 сек – она 34-я. Насколько обострилась борьба.

Нам сложно еще и потому, что здесь наверху работают в основном спортсмены 25-28 лет, а у нас именно этого поколения, как я уже неоднократно говорил, практически нет. С 2000 по 2005 год, у нас просто нет спортсменов. Так что одни еще слишком молоды, те, кто сейчас у нас есть, кем Федерация занимается, а здесь у нас нет выбора. И так еще, наверное, будет года три.

– Есть ли смысл сейчас делать ротацию между КМ и Кубком IBU?

– Есть там пара девушек, с которыми надо поработать: Чалик, Стеблина. Для Дарьи это вообще первый кубок IBU, но нужно сезон повозить, посмотреть, потому что перспектива есть. Лилия приятно меня удивила, но для высокого уровня они еще "сырые". Спасибо Наде Белкиной, что она поддерживает команду, – сказал Зоц.