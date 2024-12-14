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Кубок мира 2024/2025. Жанмоно побеждает в гонке преследования Хохфильцена, Дмитренко и Джима – в ТОП-25
Результаты женского персьюта
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 14 декабря, в австрийском Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 состоялась гонка преследования у женщин.
Победу в забеговом 10 километрах с четырьмя огневыми рубежами праздновала представительница Франции Лу Жанмоно, серебро у биатлонистки из Германии Ванессы Фойгт, а ТОП-3 замкнула ее соотечественница Франциска Пройс.
Что касается украинок, то лучшей из наших стала Кристина Дмитренко, которая с двумя промахами и медленной скоростью в итоге финишировала на 22-й позиции.
Гонки преследования. Женщины, Хохфильцен
1. Лу Жанмоно (0+0+0+0)
2. Ванесса Фойгт (0+0+0+0) +33,8
3. Франциска Пройс (0+0+2+1) +35,3
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22. Кристина Дмитренко (0+1+0+1) +2.11,6
25. Юлия Джима (0+0+0+0) +2.18,8
59. Александра Меркушина (1+0+2+2) +6.22,1
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