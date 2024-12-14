Кубок мира 2024/2025. Жанмоно побеждает в гонке преследования Хохфильцена, Дмитренко и Джима – в ТОП-25

Сегодня, 14 декабря, в австрийском Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 состоялась гонка преследования у женщин.

Победу в забеговом 10 километрах с четырьмя огневыми рубежами праздновала представительница Франции Лу Жанмоно, серебро у биатлонистки из Германии Ванессы Фойгт, а ТОП-3 замкнула ее соотечественница Франциска Пройс.

Что касается украинок, то лучшей из наших стала Кристина Дмитренко, которая с двумя промахами и медленной скоростью в итоге финишировала на 22-й позиции.

Гонки преследования. Женщины, Хохфильцен

1. Лу Жанмоно (0+0+0+0)

2. Ванесса Фойгт (0+0+0+0) +33,8

3. Франциска Пройс (0+0+2+1) +35,3

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22. Кристина Дмитренко (0+1+0+1) +2.11,6

25. Юлия Джима (0+0+0+0) +2.18,8

59. Александра Меркушина (1+0+2+2) +6.22,1