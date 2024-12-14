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Кубок мира 2024/2025. Йоханнес Бе побеждает в гонке преследования, Пbдручный – одиннадцатый
Результаты мужского персьюта
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 14 декабря, в австрийском Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 состоялась гонка преследования у мужчин.
Победу в забеге 12,5 километров с четырьмя огневыми рубежами праздновал представитель Норвегии Йоханнес Бе, серебро у биатлониста из Франции Эмильена Жаклена, а ТОП-3 замкнул еще один норвежец Стурла Лагрейд.
Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Дмитрий Пидручный, с одним промахом и неплохой скоростью в итоге финишировавший на 11-й позиции.
Гонка преследования. Мужчины
1. Йоханнес-Тингнес Бе (0+0+1+1)
2. Эмильен Жаклен (0+0+0+1) +3.5
3. Стурла Легрейд (0+0+0+1) +3.8
...
11. Дмитрий Пидручный (0+0+0+1) +1.35.4
45. Виталий Мандзин (0+0+3+1) +4.09.2
48. Антон Дудченко (2+1+0+2) +4.15.3
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