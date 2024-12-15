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Пидручный – о гонке преследования: Я больше настраивался на стрельбу

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Получилось неплохо

Пидручный – о гонке преследования: Я больше настраивался на стрельбу

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал свое выступление в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене. Его слова цитирует biathlon.com.ua:

– Дмитрий, очень адреналиновая была гонка, спасибо за красивое выступление, а если бы не тот один промах, поборолся бы за цветы?

– Не знаю, надо смотреть, какое там время было, но на ТОП-10 точно можно было бы рассчитывать. Стрельба сегодня хорошая, но по трассе было достаточно тяжело сражаться. Даже не знаю, с чем это связано, но немного плохо себя чувствовал. По трассе постоянно бежал с сильными соперниками, старался за ними держаться, выкладывался.

– А вчера вы говорили, что почти весь спринт провели наедине, сегодня же пришлось находиться в самом водовороте борьбы, особенно на последнем круге, когда вы вышли достаточно большой плотной группой.

– Да, я там обошел тех, кто был непосредственно впереди, кроме Тарья Бе, к сожалению, он был слишком далеко. Я старался, боролся, но первые четыре круга были слишком тяжелыми, я не то, что экономил силы, а шел на грани, а на последнем уже собрался как мог. Переживал, чтобы меня хватило до финиша, потому что действительно тяжело было. Но хватило, чтобы удержать хорошую позицию. Гонка преследования – такой личный старт, здесь главное улучшить свою позицию. Сегодня удалось не максимально, но все же улучшить позицию. Я больше настраивался на стрельбу

– Да она и получилась очень хорошая.

– Да, получилась хорошей. Последняя гонка в Контиолахти не давала мне покоя. И вчера и сегодня старался отработать допущенные ошибки, чтобы их избегать. Думаю, на 90% это удалось.

– После этой гонки с каким настроением будете готовиться к завтрашней эстафете?

– Ну, конечно же, с боевым. Надо хорошо сразиться, ведь эта гонка идет в зачет Кубка наций. Мы должны показать тот максимум, на который наша команда способна оставлять за собой высокую позицию в Кубке наций – сказал Дмитрий.

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