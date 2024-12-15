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Мандзин: В контактных гонках мне еще чуть-чуть не хватает опыта
Нужна скорость
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинский биатлонист Виталий Мандзин прокомментировал свое выступление по гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене. Его слова цитирует biathlon.com.ua:
– Контактные гонки особенные, когда все на адреналине, когда весь пелотон рвется вперед, это на вас лично влияет в том плане, что можете идти не в своем ритме, выйти из зоны комфорта в скорости?
– Что касается скорости, то нет. Если я себя хорошо чувствую, могу держать этот темп. Конечно, после трех штрафных кругов это делать уже тяжело: ехать, бороться, исчезает действительно и желание, потому что понимаешь, что уже ничего не влияет на очки. Но я старался и работал до конца. А то, что контактная борьба, нужно и к этому привыкать, приспосабливаться. А то я уже отметил, что когда у нас личные гонки без контактной борьбы, то со стрельбой справляюсь. А вот в контактных гонках мне еще чуть-чуть не хватает опыта.
– С кем-то сегодня на трассе удалось поработать, побороться, помериться силами?
– На самом деле, со многими. Первый круг бежал с Кантеном, старался держаться его, за спиной у меня был Симон Эдер. Я сейчас хотел бы отойти от этой гонки, отдохнуть и с новыми силами готовиться к завтрашнему дню – сказал Виталий.
Напомним, что ранее Пидручный
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