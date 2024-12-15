Кубок мира 2024/2025. Украина – седьмая в женской эстафете Хохфильцена

Сегодня, 15 декабря, в австрийском Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 состоялась эстафетная гонка у женщин.

Золото завоевали представительницы Германии, серебро у биатлонисток из Франции, а ТОП-3 замкнули спортсменки из Швеции.

Что касается украинок, то наши девушки неплохо отработали на огневых рубежах, однако ходом по дистанции были одними из самых медленных. В итоге - 7 позиция.

Кубок мира 2024/2025.

Женщины

1. Германия (0+4)

2. Франция (0+13) +1.05,7

3. Швеция (1+6) +1.31,8

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7. Украина (0+5) +3.30,3

Кристина Дмитренко (0+0; 0+0) +22,5

Юлия Джима (0+0; 0+2) +49,5

Анна Кривонос (0+0; 0+1) +2.35,0

Елена Огородная (0+1; 0+1)