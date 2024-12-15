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Кубок мира 2024/2025. Украина – седьмая в женской эстафете Хохфильцена
Стрельба – хорошо, на трассе – пешком
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 15 декабря, в австрийском Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 состоялась эстафетная гонка у женщин.
Золото завоевали представительницы Германии, серебро у биатлонисток из Франции, а ТОП-3 замкнули спортсменки из Швеции.
Что касается украинок, то наши девушки неплохо отработали на огневых рубежах, однако ходом по дистанции были одними из самых медленных. В итоге - 7 позиция.
Кубок мира 2024/2025.
Женщины
1. Германия (0+4)
2. Франция (0+13) +1.05,7
3. Швеция (1+6) +1.31,8
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7. Украина (0+5) +3.30,3
Кристина Дмитренко (0+0; 0+0) +22,5
Юлия Джима (0+0; 0+2) +49,5
Анна Кривонос (0+0; 0+1) +2.35,0
Елена Огородная (0+1; 0+1)
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