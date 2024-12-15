Дмитренко прокомментировала выступление в эстафете Хохфильцена

Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко прокомментировала выступление в эстафетной гонке на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене. Ее слова цитирует biathlon.com.ua:

– Кристина, первый этап обычно несколько медленный в плане скорости, но достаточно сложен в тактическом. Какую тактику для себя вы избрали сегодня?

– Я пыталась держаться в пелотоне. Однако у нас было много таких моментов, когда группа просто останавливалась. Я старалась не отставать от лидеров, поэтому шла немного со стороны. Первый круг был довольно лёгким, меня как ветром за группой несло.

– Мы видели, что вас сжали с обеих сторон, что и нельзя было как-то развить скорость.

– Да, я все время натыкалась на девушек. Ничего впереди не было видно. Увидела, что Симон оторвалась, когда она уходила со спуска. Но за ней никто не гнался, спокойно все пришли на огневой рубеж.

– Кристина, сегодня вы продемонстрировали идеальную работу на стрельбище, несмотря на коварный ветерок. Как настраивались на стрельбу?

– Я постоянно напоминала себе, что нужно контролировать дыхание, аккуратно выцеливать мишень и уже потом дожать. Правда, последний выстрел на стойке немного задержала, но все же попала.

– Сегодня достаточно сложная для сервиса погода, свежий снег, то прекращается, то снова начинается. Как работали лыжи?

– Сервис справился классно, лыжи очень хорошо ехали, даже на спусках накатывали.

– Какую оценку дадите себе во второй этап в Хохфильцене?

– Я не совсем довольна первой гонкой, там совсем чуть-чуть не хватило до ТОП-10. А на второй гонке очень плохо себя чувствовала, просто не передать словами. Это конечно же сказалось на скорости. Психологически как-то это подавляло, понимаешь, что завтра еще важна гонка для Кубка наций, для команды. Нужно хорошо выступить, это определенное психологическое давление. Но сегодня все было лучше, я держалась за девушками на трассе, но в определенные моменты чувствовала, что могу обойти, но берегла свои силы на стрельбу и финиш – сказала Дмитренко.