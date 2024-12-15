Кубок мира 2024/2025. Украина провалила мужскую эстафетную гонку, побеждает Франция

Сегодня, 15 декабря, в австрийском Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 состоялась эстафетная гонка у мужчин.

Золото завоевали представители Франции, серебро у биатлонистов из Норвегии, а ТОП-3 замкнули спортсмены из Швеции.

Что касается украинцев, гонка для наших ребят не пошла с первого этапа. Артём Тищенко неплохо справился со стрельбой, однако просто провалился ходом по дистанции. Проигрыш более полуторы минуты – это приговор в борьбе за высокие места. Виталий Мандзин на своем этапе вообще на стойке настрелял два штрафных круга – одним словом – не гонка, а ужас.

Кубок мира 2024/2025. Хохфильцен. Эстафета

Мужчины

1. Франция (0+10)

2. Норвегия (1+8) +49,0

3. Швеция (1+14) +1.52,9

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12. Украина (2+8) +4.46,4

Артём Тищенко (0+0; 0+1) +1.30,2

Виталий Мандзин (0+0; 2+3) +3,19,3

Антон Дудченко (0+0; 0+2) +4.08,3

Дмитрий Пидручный (0+2; 0+0)