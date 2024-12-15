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Кубок мира 2024/2025. Украина провалила мужскую эстафетную гонку, побеждает Франция
Как же так
Фото: Getty Images
Сегодня, 15 декабря, в австрийском Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 состоялась эстафетная гонка у мужчин.
Золото завоевали представители Франции, серебро у биатлонистов из Норвегии, а ТОП-3 замкнули спортсмены из Швеции.
Что касается украинцев, гонка для наших ребят не пошла с первого этапа. Артём Тищенко неплохо справился со стрельбой, однако просто провалился ходом по дистанции. Проигрыш более полуторы минуты – это приговор в борьбе за высокие места. Виталий Мандзин на своем этапе вообще на стойке настрелял два штрафных круга – одним словом – не гонка, а ужас.
Кубок мира 2024/2025. Хохфильцен. Эстафета
Мужчины
1. Франция (0+10)
2. Норвегия (1+8) +49,0
3. Швеция (1+14) +1.52,9
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12. Украина (2+8) +4.46,4
Артём Тищенко (0+0; 0+1) +1.30,2
Виталий Мандзин (0+0; 2+3) +3,19,3
Антон Дудченко (0+0; 0+2) +4.08,3
Дмитрий Пидручный (0+2; 0+0)
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