Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пидручный – о выступлении в Хохфильцене: Доволен, ведь мне удалось улучшить стрельбу
Комментарий капитана
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал результат эстафетной гонки и подвел итоги второго этапа Кубка мира в Хохфильцене. Его слова цитирует biathlon.com.ua:
– Очень тяжелая сегодня гонка для наших ребят. Дмитрий, можете сказать, что сделали на своем этапе все, что могли?
– Почти все, что смог. Жаль, что лежа потянулся за запасным, очень спешил, хотел достать тех ребят, которые были впереди меня. Стоя хорошо сработал и на последнем круге сражался, как мог. К сожалению, немного не хватило сил, чтобы догнать бежавших впереди ребят.
– С каким настроением лично вы выходите на этап, когда, кажется, терять уже и нечего?
– Как это с каким? С боевым! Это только кажется, что терять нечего, но не хочется, чтобы тебя еще и позади обошли. И каждое место – это дополнительные баллы к Кубку наций, поэтому стараешься, выходишь делать свою работу по максимуму. Жаль, что всю гонку, и первый, и второй круг, ехал сам – не было контакта, все были впереди очень далеко. А бежать самому и в группе – очень большая разница. Тем более по столь сложной трассе, как сегодня, когда выпал свежий снег. И в группе это чувствуется несколько иначе. Но старался максимум от себя сделать.
– Довольны ли своими результатами в Хохфильцене?
– Больше доволен, ведь мне удалось улучшить стрельбу по сравнению с последними гонками в Контиолахти. Ходом тоже неплохо две гонки смотрелся. По сегодняшней гонке сложно сказать, хорошо или плохо было. Есть над чем работать. Конечно, это еще не мои суперкондиции, но какой-то позитив после этого этапа есть.
Популярное сейчас
- Динамо - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16.12.2024
- Пушич: Не думаю о поддержке руководства. Я сейчас о своем будущем не волнуюсь
- Шахтер проиграл Полесью, Манчестер Юнайтед справился с Сити, сенсационное поражение Барсы. Главные новости за 15 декабря
- Украина завоевала первую медаль нового биатлонного сезона
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет