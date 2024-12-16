Дудченко подвел итоги этапа Кубка мира в Хохфильцене

Украинский биатлонист Антон Дудченко прокомментировал результат эстафетной гонки и подвел итоги второго этапа Кубка мира в Хохфильцене. Его слова цитирует biathlon.com.ua:

– Как оцениваете этот этап для себя?

– Вчера не вышла стрельба, был небольшой конфуз. Когда я пришел на маркировку оружия, там сказали, что у меня очень легкий спуск, хотя до этого сколько лет, да и накануне в спринтерской гонке, все было нормально. Поэтому перед гонкой мне сделали спуск несколько тяжелее, именно это повлияло на мою стрельбу, поэтому было так много промахов.

– Как работалось на трассе?

– Что касается лыжного хода, то вчера уже было лучше, чем в спринте. Если бы вчера все сложилось со стрельбой, было бы лучше. Конечно, не такой этап как в Контиолахти, но с такими результатами уже можно работать. Я очень доволен, что самочувствие, физическое состояние лучше, чем в прошлом году. Удалось выйти наконец из прошлого года. Это спорт: один этап хороший, другой – немного хуже. Поэтому не нужно делать выводы о провале этапа. Дима, например, работал хорошо, а это уже тот рабочий результат, с которым можно работать.